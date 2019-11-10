Европейский банк предлагал клиентам перевести деньги в золото

Один из банков Европы предлагал богатым русским клиентам перевести денежные средства в золото.

Как сообщило агентство Bloomberg, филиал Danske Bank в Эстонии сделал предложение богатым российским клиента перевести денежные средства, хранящиеся на банковских счетах, в золотые слитки и монеты. При этом банк давал гарантию анонимности владельцев золота. Слитки клиенты получали без сертификатов и упаковки. Таким образом банк помогал своим клиентам вывести денежные средства из-под налогообложения и контроля со стороны фискальных органов, пишет РБК.