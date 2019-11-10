Украина прокомментировала задержание в Польше националиста Мазура

Украина собирается потребовать от Польши освобождения националиста Игоря Мазура, в связи с незаконностью его ареста.

В Польше был задержан националист Игорь Мазур, являющийся гражданином Украины. При этом украинский омбудсмен Людмила Денисова, которая утверждает, что Мазур сотрудник ее аппарата, требует его освобождения и сообщает, что в настоящий момент польские власти решаю вопрос, будет ли Мазур экстрадирован вв США или его передадут украинской стороне.

Посол Украины в Польше Андрей Дешица прокомментировал ситуацию на своей странице в Facebook. По его словам Украина будет требовать незамедлительного освобождения Мазура, пишет РИА Новости.