Военные эксперты напоминают, что в Калининграде развернуты новейшие защитные системы и вооружение России, с помощью которых страна смогут защитить свою территорию.

Ранее, аналитик из США Ричард Хупер представил разработанный им план военной операции по захвату Калининградской области. По его мнению, на это у Штатов уйдет примерно две недели.

В Китае продолжили эту тему. Так, на одном из порталов появилась статья, в которой авторы рассуждают, что случится если начнется военное противостояние России и НАТО. По словам автора статьи, НАТО захватит Калининград за два дня. При этом ответ России будет жестким и незамедлительным В течение пяти дней российской стороной будет нанесен удар по некотором европейским городам, на каким именно в публикации не сообщается, пишет