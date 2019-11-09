В МИД России прокомментировали решение суда ООН по спору с Украиной

Международный суд ООН признал за собой право рассмотреть спор России и Украины по МКБФТ и будет рассматривать претензию украинской стороны по существу.

В МИД РФ прокомментировали позицию Международного суда ООН, который отклонил досудебные юрисдикционные возражения российской стороны и признал за собой право рассмотреть претензию Украины о якобы нарушении Россией Международной конвенции по борьбе с финансированием терроризма.

Представитель ведомства выразил удивление подобной позицией Суда, так как ранее, было высказано мнение о том, что все претензии Украины о нарушении ее прав по МКБФТ не имеют под собой оснований. Тем не менее, Судом были отклонены и возражения российской стороны относительно преждевременного обращения Украины в судебные органы, ведь вначале, украинская сторона должна была полностью исчерпать все внутренние средства защиты, что было Украиной не выполнено.

Теперь, Суд будет рассматривать данный спор по существу. В российском ведомстве надеются, что все судебные претензии Украины будут полностью отклонены и останутся без удовлетворения, пишет RT.