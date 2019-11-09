Чубайс объяснил свои слова о гражданах СССР

Анатолий Чубайс назвал передергиванием фактов публикацию некоторыми СМИ своих слов о гражданах СССР.

Ранее, на канале YouTube был выложен фильм Алексея Пивоварова «Гибель империи», в котором глава "Роснано" Анатолий Чубайс рассуждал о жизни в СССР. При этом, некоторые СМИ распространили информацию о том, что он назвал советских граждан "идиотами", "лодырями" и "тунеядцама".

Чубайс прокомментировал ситуацию заявив, что его слова вырваны из контекста, причем из фильма, который был снят шесть лет назад. Такой ответ на публикации он передал через своего официального представителя, пишет РИА Новости.