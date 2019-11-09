В Роспотребнадзоре рассказали о правилах использования кухонных губок

Кухонные губки для мытья посуды могут содержать в 200 тыс. раз больше бактерий, чем сиденье унитаза.

Специалисты Роспотребнадзора рассказали, где в доме может содержаться самое большое количество бактерий. Так, согласно проведенному исследованию, источником распространения бактерий являются кухонные губки для мытья посуды. Они могут содержать более 350 видов бактерий, включая опасные виды, вызывающие острые кишечные инфекции, а также плесень, дрожжи и грибки.

Большое количество бактерий обнаружено на кухонных раковинах, столешницах, разделочных досках, полотенцах, холодильниках, мусорных ведрах, дверных ручках и влажной посуде и бытовой технике. И конечно, источником заражения являются грязные руки.

В Роспотребнадзоре рекомендуют раз в неделю менять губки для мытья посуды и стирать кухонные полотенца, насухо вытирать раковину и все рабочие поверхности, а также посуду и бытовые приборы, не оставлять грязную посуду, использовать разные разделочные доски для сырого мяса и готовых продуктов, чаще обрабатывать дверные ручки и мусорные ведра дезинфицирующими средствами, пишет ТАСС.