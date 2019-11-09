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Врачи рассказали, кому вредно есть мандарины

09.11.2019 11:47
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Врачи рассказали, кому вредно есть мандарины

Рекомендовано употреблять не более 2 - 3 мандаринов в день.

Диетолог Елена Соломатина рассказала о пользе и вреде употребления мандаринов. По ее словам, данный фрукт содержит большое количество витаминов, микро- и макроэлементов, антиоксидантов, а также некоторое количество особых веществ, которые могут не только оказать бактерицидное действие, но еще и защищают от грибковых инфекций.

Очень полезно есть мандарины в период наибольшего развития простудных заболеваний, так как фрукт помогает укреплять иммунную систему организма. Также, употребление мандаринов способствует снижению количества холестерина, помогает работе ЖКТ и сердечной мышцы и выводит из организма лишнюю воду.

Тем не менее не рекомендуется их употребление тем, у кого имеются проблемы в работе ЖКТ, гастриты или повышенная кислотность. Диетолог также не рекомендует заваривать мандариновые корки, так как большинство фруктов обрабатываются специальными противогрибковыми препаратами, которые могут оказать негативное влияние на здоровье человека, пишет Вечерняя Москва.

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