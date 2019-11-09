В США обнаружили вещество, послужившее причиной повреждений легких, связанных с вейпингом

Поскольку болезни и смертельные случаи, связанные с вейпингом, продолжают расти, государственные чиновники США начали борьбу с электронными сигаретами

Федеральные чиновники здравоохранения США определили ацетат витамина Е в легочных жидкостях у 29 человек, которые пострадали от вспышки опасных повреждений легких, связанных с вейпингом. Это открытие является «прорывом», который указывает на то, что нефть является вероятным виновником вспышки болезни, которая привела к отравлению более 2000 человек и убила по меньшей мере 39 человек.

«Эти данные являются прямым доказательством того, что ацетат витамина Е на первичном месте повреждения в легких», - сказала Анна Шухат, главный заместитель директора Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC). «Последние результаты указывают на растущее доказательство того, что ацетат витамина Е является, возможно, главным виновником инцидентов».

Хотя результаты, объявленные в пятницу, не исключают других возможных соединений или ингредиентов, которые могут вызывать повреждения легких, Шухат назвала результаты лаборатории «прорывом» в исследовании. CDC проверен на широкий спектр веществ, которые могут быть найдены, включая растительные масла и нефтяные дистилляты, такие как минеральное масло.

Но, по ее словам, «других потенциальных токсинов обнаружено не было».

Чиновники CDC нашли ацетат витамина E, масло, полученное из витамина, во всех 29 образцах жидкости легких, взятых у пациентов, которые заболели или умерли от повреждений легких. ТГК, психоактивный ингредиент марихуаны, был также обнаружен у 23 пациентов, включая трех, которые сказали, что они не использовали продукты ТГК. Никотин был обнаружен у 16 ​​из 26 пациентов.

Ацетат витамина Е, масло, полученное из этого витамина, уже было идентифицировано в ходе предыдущих испытаний федеральными и государственными лабораториями по производству вейп-продуктов, содержащих ТГК. Практически все продукты были получены на незаконном рынке. По словам официальных лиц и отраслевых экспертов, в последние месяцы ацетат витамина Е использовался в качестве режущего агента или добавки на черном рынке каннабиса для увеличения количества ТГК в картриджах для вейпа.

«Результаты важны, потому что впервые ученые смогли связать результаты тестирования продукта с клиническими образцами пациентов», - сказала Шухат.

Ацетат витамина Е содержится во многих продуктах и ​​косметических продуктах, особенно в продуктах по уходу за кожей. По словам Шухат, неизвестно, что он причиняет вред при проглатывании или нанесении на кожу. Но когда он нагревается и вдыхается, это может помешать нормальной работе легких. Его свойства могут быть связаны с такими респираторными симптомами, о которых сообщали многие пациенты: кашель, одышка и боль в груди, говорят официальные лица и эксперты, пишет The Washington Post.