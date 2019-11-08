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Пять причин, почему никогда не поздно начать свой бизнес

08.11.2019 22:30
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Пять причин, почему никогда не поздно начать свой бизнес

Марк Цукерберг основал Facebook, когда ему было 19 лет. К 25 году его компания была оценена в более чем 5 миллиардов долларов. В 28 лет он сделал Facebook публичным. Сейчас, в возрасте 35 лет, он входит в десятку самых богатых людей мира.

Когда мы думаем о предпринимателях, мы склонны думать о Марке Цукерберге, о мире, о молодых мечтателях, которые разрушают традиционный бизнес новыми и лучшими способами ведения дел.

Новое исследование, однако, ставит под сомнение мнение, что молодежь выгодна для предпринимательского успеха. Возможно, лучший предпринимательский архетип - это Герберт Бойер. Бойер основал Genentech в возрасте 40 лет на основании своих прорывных открытий в области генной инженерии. Или рассмотрим историю Дэвида Даффилда. В 60 лет Даффилд основал компанию Workday, которая занимается разработкой программного обеспечения для управления финансовым и человеческим капиталом. Теперь Workday имеет рыночную капитализацию более 40 миллиардов долларов.

Данные все чаще показывают, что начинать бизнес никогда не поздно. Ниже приведены пять основанных на исследованиях причин, почему предпринимательский успех может прийти к тому, кто лучше всех ждет, пишет Forbes.

1) Именно стереотип очень молодого и очень успешного предпринимателя - это стереотип.

Оказывается, что средства массовой информации могут быть крупнейшим виновником увековечивания веры в то, что предпринимательство - это игра молодого человека. Например, веб-сайт TechCrunch присуждает ежегодные награды «наиболее убедительным стартапам, интернет-технологиям и инновациям года». Средний возраст лауреатов с 2008 по 2016 год составлял 31 год. Журнал Inc. и журнал Entrepreneur также публикуют списки «предпринимателей». В 2015 году средний возраст предпринимателей, которые вошли в этот список, составлял 29 лет. Сравните это со средним возрастом типичного основателя стартапа (42), чтобы увидеть расхождение.

2) Мало того, что пожилые предприниматели более распространены, они более успешны.

42 - средний возраст основателей всех крупных корпораций и партнерств, зарегистрированных в Соединенных Штатах в период между 2007 и 2014 годами. Изучение результатов деятельности этих компаний выявляет еще одну тенденцию: компании с более старыми учредителями имеют тенденцию превосходить компании с более молодыми основатели. Если посмотреть на 1% стартапов (с точки зрения эффективности компании), средний возраст основателей возрастает до 43 лет. Глядя на верхние 0,1%, возраст основателей возрастает еще больше, до 45 лет. Кроме того, средний возраст основателей стартапов, которые достигли успеха (как определено приобретением или IPO) - 47 лет.

3) Предприниматели, работающие в крупных предпринимательских центрах, не моложе других предпринимателей.

Еще одно заблуждение заключается в том, что основатели стартапов, практикующие в самых горячих предпринимательских центрах - например, Силиконовая долина и Нью-Йорк - моложе, чем в других районах страны. Опять же, данные не показывают, что это так. Средний возраст предпринимателей в Калифорнии, Массачусетсе и Силиконовой долине также составляет 42 года. А в Нью-Йорке средний предпринимательский возраст всего на год младше среднего (41).

4) Средний возраст новых предпринимателей, выходящих на рынок за последнее десятилетие, увеличился.

Учитывая рост технологий и связанного с технологиями предпринимательства, можно предположить, что средний предпринимательский возраст упал в последние десятилетия. Опять же, данные свидетельствуют об обратном. Средний возраст основателей вырос с 41,8 в 2007 году до 42,5 в 2014 году.

5) Некоторые области привлекают предпринимателей, которые старше среднего.

Неудивительно, что правда в том, что технология - это игра молодого человека. Однако разброс по возрасту не так широк, как можно подумать. Например, основателям стартапов, работающим в индустрии издательства программного обеспечения, в среднем 40 лет (на два года меньше, чем в целом). Тем не менее, есть и другие сферы, которые привлекают пожилых предпринимателей. Например, средний возраст основателей трубопроводной транспортировки природного газа, производства основных химических веществ, а также лакокрасочной и клеевой промышленности составляет 51, 48 и 48 соответственно. Основатели стартапов, занимающиеся добычей нефти и газа, а также производством двигателей, турбин и силового оборудования, также значительно старше других предпринимателей.

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