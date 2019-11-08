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Росстат назвал регионы, лидирующие по числу россиян, ведущих здоровый образ жизни

08.11.2019 20:43
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Росстат назвал регионы, лидирующие по числу россиян, ведущих здоровый образ жизни

Больше всего россиян, ведущих здоровый образ жизни, оказалось в Ингушетии

Согласно данным Росстата, в течение текущего года 12% россиян вели здоровый образ жизни. Отмечается, что в эту категорию попали граждане, которые не курили, занимались спортом, практически или совсем не употребляли алкогольные напитки, а также ежедневно в их рационе питания содержалось не менее 400 гр фруктов и овощей и не превышать рекомендуемое суточное значение потребления соли.

Отмечается, что Ингушетия стала лидером среди регионов, где россияне придерживаются здорового образа жизни. Далее идут Крым, Адыгея, Чувашия и Воронежская область. Наиболее низкий показатель наблюдался в Чукотском и Ненецком автономных округах, а также в Хабаровском и Забайкальском краях, пишет "Известия".

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