Песков рассказал, кто может оштрафовать Путина

Дмитрий Песков заявил, что этот вопрос относится к юрисдикции судебных органов

Официальный представитель главы российского государства Дмитрий Песков рассказал, у Владимира Путина есть определенный иммунитет, поэтому этот вопрос должен решаться юридически представителями судебной ассоциации. Представитель уточнил, что это относится не столько к нему, сколько к законодательству России или судебным органам. Так Песков ответил на вопрос журналистов о том, могут ли оштрафовать президента РФ как, например, это произошло с американским главой Дональдом Трампом.

Накануне суд штата Нью-Йорка постановил, что глава США должен заплатить около $2 млн за урегулирование окружного иска в отношении благотворительных организаций американского президента, пишет РИА Новости.