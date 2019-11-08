Трамп может приехать в Россию на парад в честь празднования Победы 9 мая

Дональд Трамп не исключил, что посетит парад в честь Победы 9 мая, который состоится в Москве

Глава Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что он получил приглашение на парад в честь Победы 9 мая от президента Российской Федерации Владимира Путина. Он подчеркнул, что это большая честь для него. Также Трамп отметил, что мероприятие состоится в середине политического сезона, поэтому он пока не может дать ответ, сможет ли он посетить парад в Москве, однако не исключил такой возможности.

Напомним, что Путин, в ходе встречи на полях саммита G20 в Осаке, пригласил Трампа в Москву на юбилей Победы, пишет РИА Новости.