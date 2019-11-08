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Сегодня было продано более 3 тыс. билетов на поезда в Крым

08.11.2019 18:52
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Сегодня было продано более 3 тыс. билетов на поезда в Крым

Первый билет был куплен в 08:01 мск

В компании-перевозчике "Гранд Сервис Экспресс" сообщили, что 8 октября было продано свыше трех тысяч билетов на поезда, которые с конца декабря этого года будут идти в Крым и обратно из Казанского вокзала Москвы и Санкт-Петербурга. Напомним, что билеты поступают в продажу за два месяца до отправления поезда, а их реализация на полуостров стартовала сегодня в 08:00 мск. Отмечается, что первый билет был куплен уже в 08:01 мск. Приобрести билет можно на сайте или в мобильном приложении РЖД, а также в железнодорожных кассах, пишет ТАСС.

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Перевозчик озвучил стоимость билетов на поезд в Крым
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