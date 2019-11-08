Может ли фторирование воды снижать IQ детей?

Недавнее исследование, проведенное в Канаде, показало, что фторирование воды было связано с более низкими показателями IQ у маленьких детей. Противники фторирования воды утверждают, что это подтверждает опасность фтора для развивающегося мозга.

С тех пор ряд критиков отметили, что различия в показателях IQ были небольшими и что с исследованием были некоторые методологические проблемы. Теперь группа из 30 ученых попросила, чтобы спонсор канадского исследования, Национальный институт наук о здоровье окружающей среды США, попросил авторов предоставить свои данные для независимой проверки.

Тем не менее, одна вещь, которую мы действительно знаем, - то, что общественное фторирование воды уменьшает проблемы с зубами у детей.

Частично благодаря фторированию воды, меньше детей теряют зубы преждевременно и меньше детей страдают от инфекций, вызванных кариесом. Дети гораздо реже страдают от зубной боли.

Современные исследования показывают, что фторирование воды может уменьшить потерю зубов примерно 25%. Фторирование остается чрезвычайно экономически эффективной мерой общественного здравоохранения.

Наиболее распространенная хирургическая процедура для малышей в наши дни включает удаление сильно разрушенных зубов под общим наркозом. Фторирование воды может играть важную роль в уменьшении кариеса.

Однако, много детей не имеют проблем с зубами. Поэтому, их родителям легко беспокоиться о возможности того, что фторид может немного снизить их показатели IQ, пишет MedicalXpress.