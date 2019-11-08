В работе "Сбербанк-онлайн" случился сбой

Специалисты кредитной организации уже работают над устранением возникших неполадок

Пресс-служба Сбербанка России сообщила, что клиенты банковской организации столкнулись с проблемами входа в приложение "Сбербанк-онлайн", а также во время проведения транзакций через отделения компании или банкоматы при переводе средств. В Сбербанке отметили, что специалисты уже начали работу над устранением возникших проблем, пишет РИА Новости.