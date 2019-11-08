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В большинстве российских компаний выросли зарплаты

08.11.2019 13:34
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В большинстве российских компаний выросли зарплаты

Фонд оплаты труда обогнал инфляцию почти на 6,5%

Согласно исследованию аудиторской компании Ernst & Young, большая часть российских компаний с мая 2018 года по апрель 2019 года повысило заработные платы своих сотрудников.

Отмечается, что наибольшее увеличение жалования наблюдается у топ-менеджеров, они стали получать на 8% больше. На 6% повысились заработные платы управленцев старшего и среднего звена, а также на столько же увеличился оклад вспомогательного персонала и рядовых специалистов.

Подчеркивается, что фонд оплаты труда обогнал инфляционный уровень страны, он вырос примерно на 6,5%. Также специалисты добавили, что такая тенденция в будущем должна сохраниться, так как почти каждая четвертая фирма России намерена расширить штат своих сотрудников, а сокращения планируют лишь 7% компаний.

Кроме того, в последнее время, в стране удаленная занятость стала более актуальной. Специалисты подчеркнули, что дистанционная занятость положительно сказывается на производительности труда. Удаленная занятость наиболее популярна в таких сферах, как IT, логистика, аудиторство, девелопмент, пишет «Известия».

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