В Дагестане задержали россиянок, которые собрали для террористов 10 млн рублей

Две жительницы республики в возрасте 24 и 33 лет смогли собрать в казну организации минимум десять миллионов рублей.

В Дагестане произошло задержание сторонниц «Исламского государства» (ИГИЛ, ИГ, запрещены в России), занимавшихся сбором денег для террористов, передает Газета.ру со ссылкой на сообщение, размещенное на сайте СКР. Как отмечается, две жительницы республики в возрасте 24 и 33 лет познакомились в интернете с представителем боевиков, и в последствии смогли собрать в казну организации минимум десять миллионов рублей. Обеим уже предъявлено обвинение по статье «организация финансирования терроризма».