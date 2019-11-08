В одном из кафе в самом центре Бишкека прогремело три взрыва

Сообщается о пострадавших, однако сколько их, пока уточняется.

В самом центре Бишкека прогремело три взрыва, сообщает РИА Новости с места событий. Уточняется, что инциденте произошел в 13:38 в кафе «Антошка», расположенного на пересечении улиц Чуй и Эркиндик. Очевидцы случившегося рассказали подробности: сначала прогремел один взрыв, после чего сразу еще два. Затем здание загорелось. К месту событий прибыли сотрудники служб: пожарные, медики и полиция. Сообщается о пострадавших, однако сколько их, пока уточняется. Также, как отмечается, согласно предварительной информации, пожар мог возникнуть из-за взорвавшихся баллонов с газом.