Синоптик «Фобоса» рассказал, что предстоящая зима будет аномально теплой

В зимние месяцы будет устанавливаться «тренд на сильнейшие оттепели».

О предстоящей зиме и ее погодных особенностях проинформировал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. В разговоре с МК он отметил, что характерные морозы, свойственные зимнему времени года, окажутся недолгими. При этом покров снега будет быстро таять. В Москве и столичном регионе, по словам специалиста, погода зимой будет разнообразной: с туманами, холодными дождями, типичным гололедом. Но параллельно с этим будет устанавливаться «тренд на сильнейшие оттепели». В итоге произойдет ситуация, при которой зима будет характеризоваться «невероятными аномалиями температуры». То есть, термометр будет показывать значения выше нормы.