Таяние льда в Арктике связано с появлением смертельного вируса у морских млекопитающих

Таяние арктического морского льда может иметь последствия, которые распространяются на сферу инфекционных агентов, открывая новые пути для распространения смертельных вирусов у морских млекопитающих.

В 15-летнем исследовании, которое было опубликовано на страницах издания Scientific Reports, подчеркивается хрупкость изменяющейся окружающей среды для арктических видов планеты.

Вирус чумы свиней (PDV) является патогеном, ответственным за гибель тысяч европейских тюленей в Северной Атлантике в 2002 году и морских выдр на Аляске в 2004 году. В то время возникали вопросы о том, как, когда и почему произошла передача вируса северным морским выдрам на Аляске, но они так и не были целиком решены. Исследование, проводившееся на протяжении 15 лет, связывает потерю морского льда со способностью животных искать новые маршруты перемещения, создавая тем самым большую возможность вступать в контакт с инфицированными животными.

«В целом, морбилливирусы передаются через дыхательные капельки или при контакте, например, через жидкость, когда животные находятся в непосредственной близости и вступают в контакт друг с другом», – сообщил автор исследования Трейси Гольдштейн, представляющий Калифорнийский университет в Дейвисе

Пики воздействия и заражения PDV последовали за сокращением площади морского льда в Арктике, потенциально связывая изменение климата с появлением вируса чумы в северной части Тихого океана, отметили ученые.

Исследователи прогнозируют, что сокращение масштабов морского льда в Северном Ледовитом океане, вызванное изменением климата, будет увеличиваться.

Ученые отмечают, что возможности проникновения вируса чумы и других патогенов между популяциями морских млекопитающих в Северной Атлантике и северной части Тихого океана могут стать еще более распространенными.

Анализ спутниковых данных о перемещениях морских млекопитающих, также показывает, что подвергшиеся воздействию животные могут переносить PDV на довольно большие расстояния, пишет iflscience.com.