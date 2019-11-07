Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
07 НОЯ, 23:38 МСК
USD (ЦБ)    63,7298
EUR (ЦБ)    70,5489

07 НОЯ, 23:38 МСК
USD (ЦБ)    63,7298
EUR (ЦБ)    70,5489

Обычное мытье рук убивает микробы лучше дезинфицирующих средств

07.11.2019 22:55
Комментарии
Обычное мытье рук убивает микробы лучше дезинфицирующих средств

Правильное мытье рук с мылом и водой - один из лучших способов защитить себя в период простуды и гриппа, считает эксперт.

Смочите руки водой, добавьте мыла, покройте все поверхности и энергично потрите в течение 20 секунд. Этот совет исходит от доктора Роланда Ньюмана II, врача семейной медицины в Penn State Health в Херши, Пенсильвания.

«То, что мыло делает во время чистки, - это удаление всей грязи и микробных частиц с поверхности кожи», - сказал он. «Они попадают в мыльную пену, поэтому, когда вы ополаскиваете, все эти микробы и мусор смываются».

Если вы находитесь в ситуации, когда мытье рук невозможно, используйте дезинфицирующее средство для рук с содержанием алкоголя от 60% до 95%, предположил он. Просто имейте в виду, что это не так эффективно, как мыло и вода.

Вы можете хранить дезинфицирующие средства для рук в таких местах, как ваш автомобиль, сумка для книг или письменный стол. Но поскольку они основаны на алкоголе, вы должны хранить их в недоступном для детей месте. Дети должны использовать их только под присмотром взрослых, советует Ньюман.

Хотя он сказал, что заявления большинства дезинфицирующих средств для рук о том, что они убивают 99% бактерий и микробов, верны, некоторые микробы имеют к ним устойчивость.

«Не все дезинфицирующие средства эффективны против норовируса и некоторых бактерий, связанных со здравоохранением», - утверждает Ньюман. «Но, тем не менее, для обычного человека дезинфицирующие средства очень удобны, и я думаю, что у них есть место в гигиене рук».

Однако, добавил он, важно помнить, что дезинфицирующие средства для рук не заменяют правильное мытье рук, пишет HealthDay.

«Правильное мытье с мылом и водой может на самом деле избавить ваши руки от большего количества микробов и - в зависимости от того, с чем вы вступаете в контакт - с некоторыми химикатами», - сказал Ньюман.

Комментировать (без регистрации)
Как ваша речь может повлиять на вашу зарплату?
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Свободные деньги. Почему лишь пять процентов россиян откладывают деньги на пенсию?

Свободные деньги. Почему лишь пять процентов россиян откладывают деньги на пенсию?
Исследования

Капитальный провал? Счетная палата заявила о неэффективности капремонта жилья в регионах России

Капитальный провал? Счетная палата заявила о неэффективности капремонта жилья в регионах России
Экономика 1

Перегнать Россию. Почему в США боятся российских и китайских разработок в сфере искусственного интеллекта?

Перегнать Россию. Почему в США боятся российских и китайских разработок в сфере искусственного интеллекта?
Политика

Деньги на экспорт. Как государство помогает поставлять за рубеж российские товары

Деньги на экспорт. Как государство помогает поставлять за рубеж российские товары
Экономика

Москва в промышленных масштабах. Как власти столицы стимулируют приток инвестиций в производство?

Москва в промышленных масштабах. Как власти столицы стимулируют приток инвестиций в производство?
Интервью и комментарии

Планы на триллион. Как правительство и Банк России собираются распечатывать «кубышку» ФНБ?

Планы на триллион. Как правительство и Банк России собираются распечатывать «кубышку» ФНБ?
Экономика

Узнай, страна

Тамбовский Перинатальный центр участвует в реализации проекта «Экспорт медицинских услуг»

Тамбовский Перинатальный центр участвует в реализации проекта «Экспорт медицинских услуг»

В Костромской области впервые создана селекционно-генетическая лаборатория костромской породы КРС

В Костромской области впервые создана селекционно-генетическая лаборатория костромской породы КРС

В Приморском крае запустили единственное на Дальнем Востоке производство полимерных гофротруб

В Приморском крае запустили единственное на Дальнем Востоке производство полимерных гофротруб

В Якутии впервые внедрили систему спутникового слежения в животноводстве

В Якутии впервые внедрили систему спутникового слежения в животноводстве

Новости дня

23:28 Таяние льда в Арктике связано с появлением смертельного вируса у морских млекопитающих Таяние льда в Арктике связано с появлением смертельного вируса у морских млекопитающих
Компенсации дольщикам. Какие выплаты по недостроям получат от государства участники ЖСК?
Компенсации дольщикам. Какие выплаты по недостроям получат от государства участники ЖСК?
22:26 В США назвали самое "опасное" российское оружие В США назвали самое "опасное" российское оружие
21:42 Эксперт назвал основные причины бедности большинства людей Эксперт назвал основные причины бедности большинства людей
21:32 Как ваша речь может повлиять на вашу зарплату? Как ваша речь может повлиять на вашу зарплату?
21:02 В Шереметьево отказались пустить в самолет мужчину с толстым котом В Шереметьево отказались пустить в самолет мужчину с толстым котом
20:43 В мессенджере WhatsApp обновились настройки приватности В мессенджере WhatsApp обновились настройки приватности
Эффект санкций. Какие отрасли российской экономики поднялись на контрсанкциях и импортозамещении?
Эффект санкций. Какие отрасли российской экономики поднялись на контрсанкциях и импортозамещении?
20:33 Перевозчик озвучил стоимость билетов на поезд в Крым Перевозчик озвучил стоимость билетов на поезд в Крым

Узнай, страна!

17:05 Тамбовский Перинатальный центр участвует в реализации проекта «Экспорт медицинских услуг» Тамбовский Перинатальный центр участвует в реализации проекта «Экспорт медицинских услуг»
Удвоение СПГ. В России хотят расширить число экспортеров и направить госинвестиции на сжижение газа
Удвоение СПГ. В России хотят расширить число экспортеров и направить госинвестиции на сжижение газа
13:43 В Костромской области впервые создана селекционно-генетическая лаборатория костромской породы КРС В Костромской области впервые создана селекционно-генетическая лаборатория костромской породы КРС
11:40 Предприниматели Вологодской области обсудили развитие кооперационных связей с делегациями из Франции Предприниматели Вологодской области обсудили развитие кооперационных связей с делегациями из Франции
25 ОКТ, 13:19 В Астрахани снизили имущественный налог по инициативе губернатора области Игоря Бабушкина В Астрахани снизили имущественный налог по инициативе губернатора области Игоря Бабушкина
03 ОКТ, 15:43 В Астраханской области обеспечат максимальный охват населения цифровым телевещанием В Астраханской области обеспечат максимальный охват населения цифровым телевещанием
05 АПР, 19:58 ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию? ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию?
Налог на воздух. Почему предложения Чубайса исключили из законопроекта о парниковых газах?
Налог на воздух. Почему предложения Чубайса исключили из законопроекта о парниковых газах?
31 МАР, 09:36 ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах? ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах?

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter