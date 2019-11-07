Обычное мытье рук убивает микробы лучше дезинфицирующих средств

Правильное мытье рук с мылом и водой - один из лучших способов защитить себя в период простуды и гриппа, считает эксперт.

Смочите руки водой, добавьте мыла, покройте все поверхности и энергично потрите в течение 20 секунд. Этот совет исходит от доктора Роланда Ньюмана II, врача семейной медицины в Penn State Health в Херши, Пенсильвания.

«То, что мыло делает во время чистки, - это удаление всей грязи и микробных частиц с поверхности кожи», - сказал он. «Они попадают в мыльную пену, поэтому, когда вы ополаскиваете, все эти микробы и мусор смываются».

Если вы находитесь в ситуации, когда мытье рук невозможно, используйте дезинфицирующее средство для рук с содержанием алкоголя от 60% до 95%, предположил он. Просто имейте в виду, что это не так эффективно, как мыло и вода.

Вы можете хранить дезинфицирующие средства для рук в таких местах, как ваш автомобиль, сумка для книг или письменный стол. Но поскольку они основаны на алкоголе, вы должны хранить их в недоступном для детей месте. Дети должны использовать их только под присмотром взрослых, советует Ньюман.

Хотя он сказал, что заявления большинства дезинфицирующих средств для рук о том, что они убивают 99% бактерий и микробов, верны, некоторые микробы имеют к ним устойчивость.

«Не все дезинфицирующие средства эффективны против норовируса и некоторых бактерий, связанных со здравоохранением», - утверждает Ньюман. «Но, тем не менее, для обычного человека дезинфицирующие средства очень удобны, и я думаю, что у них есть место в гигиене рук».

Однако, добавил он, важно помнить, что дезинфицирующие средства для рук не заменяют правильное мытье рук, пишет HealthDay.