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Как ваша речь может повлиять на вашу зарплату?

07.11.2019 21:32
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Как ваша речь может повлиять на вашу зарплату?

Большинство американцев знают, что по всей стране английский звучит по-разному, и что эти региональные различия могут способствовать распространению стереотипов. Но новое исследование показывает, что речевые шаблоны также сильно влияют на заработную плату

Новая статья профессора Джеффри Гроггера из Школы государственной политики Харриса показала, что работники с региональными особенностями речи получают более низкую заработную плату по сравнению с теми, кто говорит на основном языке.

«Несмотря на то, что лингвисты подробно изучили язык, относительно мало известно о том, как речь рабочего связана с его или ее заработной платой», - говорит Гроггер. «Изучая разные диалекты работников, мы обнаружили, что заработная плата тесно связана с их речевой структурой, а тем, кто говорит на основных диалектах, платят больше».

Почему основная речь более ценится в интенсивных взаимодействиях, менее понятно, так как различия в региональных особенностях речи остаются понятными для других говорящих на диалекте. Одним из возможных объяснений является дискриминация клиентов и коллег: данные социальной психологии говорят о том, что слушатели предпочитают обычную речь, что, в свою очередь, может ограничить возможности тех, кто говорит с другими акцентами.

Этот тип анализа речи может помочь раскрыть реалии о предрассудках и предубеждениях людей. Лингвисты показали, что слушатели обычно оценивают говорящих с акцентом, ниже, чем говорящих на стандартном языке, с точки зрения социально-экономического статуса, интеллекта и даже личной привлекательности.

Данные для исследования Гроггера взяты из аудиозаписей, собранных в ходе Национального продольного опроса молодежи 1997 года, который представляет собой крупное национальное репрезентативное групповое исследование поведения на рынке труда людей в возрасте 12-16 лет в 1997 году.

«Несмотря на то, что необходимо провести дополнительные исследования, похоже, что слушатели обычно предпочитают основной поток речи неосновному», - подвел итог Гроггер. «Это приводит к повышению заработной платы основных работников в высокоинтерактивных секторах».

Гроггер наблюдал аналогичную «сортировку профессий» в своем исследовании речи рабочих в Германии, стране с широким разбросом региональных диалектов, где работники, которые говорят с отличительным региональным акцентом, испытали сокращение заработной платы на величину, сопоставимую с гендерным разрывом в оплате труда. Кроме того, работники с отличительными региональными акцентами имели тенденцию отделяться от профессий, которые требуют высокого уровня контакта лицом к лицу, пишет phys.org.

«Наше исследование показывает, что феномен профессиональной сортировки выходит за пределы США и может быть универсальным. Независимо от местоположения, люди имеют твердые взгляды на речь других людей, и эти взгляды имеют экономические и социальные последствия», - добавляет Гроггер.

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