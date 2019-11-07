В Шереметьево отказались пустить в самолет мужчину с толстым котом

Мужчине пришлось искать двойника полегче, чтобы кот Виктор смог попасть во Владивосток

Михаил Галин в своем Facebook написал, что в Шереметьево его не пустили в самолет из-за слишком толстого кота. Уточняется, что этот рейс следовал из Москвы во Владивосток. Мужчина рассказал, что кот по кличке Виктор следовал с ним из Риги во Владивосток с пересадкой в Москве. Он отметил, ветеринарный контроль московского аэропорта пропустил животное. Далее мужчина проследовал на стойку регистрации, где сотрудница аэропорта взвесила сумку с котом, после чего она заявила, что вес животного составляет десять килограммов, а значит, согласно инструкции, его можно перевозить лишь в багажном отделении. Для того, чтобы получить посадочный талон, Галину пришлось найти другого кота с меньшим весом, после чего он вместе с животным успешно добрался до Владивостока, пишет РИА Новости.