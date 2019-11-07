Стало известно, когда начнется продажа билетов на поезда в Крым

Старт продажи билетов на поезда в Крым начнется 8 ноября

7 ноября на официальном портале компании «Гранд Сервис Экспресс» сказано, что старт продажи билетов на поезда в Крым начнется 8 ноября. Приобрести соответствующие билеты можно будет на железнодорожных кассах или портале компании. Отмечается, что попасть в Крым можно будет из Санкт-Петербурга и Казанского вокзала Москвы. Первые поезда отправятся в республику 23 и 24 декабря.

Ранее в социальной сети «ВКонтакте» ФГУП «Крымская железная дорога» опубликовала расписание поездов, которые будут следовать по Крымскому мосту. Уточняется, что по нему в течение 24 часов пройдет восемь пар поездов по 11 маршрутам, которые доставят граждан в четыре города Крымской Республики, пишет «Известия».