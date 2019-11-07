Кремль отказался проверять слова Кадырова об оскорблениях в сети

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Рамзан Кадыров предлагает наказывать оскорбляющих честь в сети Интернет

Официальный представитель российского президента Дмитрий Песков сказал, что в Кремле не считают сообщения Би-би-си о заявлениях главы Чечни Рамзана Кадырова поводом для начала проведения проверки. Представитель подчеркнул, что нельзя считать эти публикации первоисточником. Об этом сообщает агентство ТАСС. Также Песков отметил, что он не знакомился с соответствующими оригиналами стенограмм с данного заседания и не читал распечаток высказываний чеченского главы. На вопрос журналистов о том, будут ли проведены проверки касательно заявлений Кадырова, представитель ответил, что их не будет. Песков заключил, что на территории всей России работают правоохранительные органы, следящие за совершением противоправных действий и, при необходимости, пресекают их.