Сотрудники правоохранительных органов арестовали группу кредитных мошенников

В ходе проведенной спецоперации сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать кредитных мошенников, обманувших более тысячи россиян

Официальный представитель МВД Ирина Волк заявила, что сотрудникам правоохранительных органов удалось арестовать мошенников, которым удалось обмануть более тысячи россиян при оформлении кредитов. Уточняется, что у группы злоумышленников, состоящих из 16 человек и проживающих в четырех российских регионах, были строго распределены роли: одни занимались поиском потенциальных жертв, другие убеждали людей в том, что за денежное вознаграждение фирма сможет договориться с кредитной организацией об одобрении займа, третьи выдавали себя за сотрудников кол-центра, а четвертые занимались распространением соответствующей рекламы в Интернете и собирали деньги за предоставление мнимых услуг.

Отмечается, что в ходе обысков у задержанных были изъяты печати, штампы, бланки, а также компьютерная техника, сотовые телефоны и сим-карты. В отношении арестованных было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Четверо задержанных были заключены под стражу, а остальных отпустили под подписку о невыезде, пишет РИА Новости.