При пожаре на нефтебазе в Новороссийске пострадали шесть человек

В результате пожара никто не погиб

Утром 7 ноября около 09:00 мск на нефтебазе "Грушовая", которая располагается в Новороссийске, случился пожар. В результате этого инцидента шесть человек пострадали, трое из них находятся в тяжелом состоянии. Об этом изданию РИА Новости сообщило МЧС по Краснодарскому краю. Отмечается, что пожарным удалось потушить возгорание на площади в 200 квадратных метров.

По словам источника, в ходе проведения огневых работ в резервуаре случился хлопок, после чего произошел пожар. Сейчас правоохранительные органы выясняют все обстоятельства случившегося ЧП.