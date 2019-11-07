Песков объяснил данные Счетной палаты о снижении численности населения

Дмитрий Песков заявил, что в Кремле знают о негативной демографической тенденции в России

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прокомментировал данные Счетной палаты о сокращения численности российского населения из-за снижения рождаемости и роста естественной убыли. Он заявил, что в Кремле уже давно знают об этой проблеме, отметив, что при разработке нацпроектов учитывались и негативные демографические тенденции. Например, для стимулирования рождаемости была создана программа для поддержки семей с детьми. Кроме того Песков напомнил, что в своих ранних выступлениях президент России неоднократно упоминал, что сейчас наша страна находится в так называемой демографической яме, которая обусловлена историческими причинами: Великая Отечественная война и развал Советского Союза в 1990-х годах, пишет РИА Новости.