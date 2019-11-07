Макрон предложил Евросоюзу создать единую европейскую армию

Эммануэль Макрон призвал Евросоюз к созданию единой европейской армии

В британском издании The Economist сообщается, что президент Франции Эммануэль Макрон заявил о «смерти мозга» Североатлантического Альянса. Так французский лидер прокомментировал отношения Турции и США, добавив, что Белый дом, в последнее время, все больше стал отворачиваться от Европы. В силу этих обстоятельств, Макрон призвал европейские страны начать наращивать собственную мощь для контроля своей собственной судьбы.

Отмечается, что с таким предложением президент Франции выступил еще год назад, чтобы снизить зависимость Евросоюза от Соединенных Штатов Америки, а также защититься, в случае необходимости, от России и Китая, пишет «Lenta.ru».