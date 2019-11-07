Глава ФСБ РФ уличил западные страны в попытках расшатать ситуацию в СНГ

Глава ФСБ РФ заявил об активных попытках Запада расшатать ситуацию в СНГ

На заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб СНГ глава ФСБ РФ Александр Бортников заявил, что западные государства стали активно вмешиваться во внутренние политические ситуации, происходящие в странах Содружества Независимых Государств. Бортников добавил, что для реализации этих целей они используют международные и иностранные организации, не имеющие никакого отношения к правительственным структурам.

Президент Российской Федерации Владимир Путин в октябре предложил лидерам государств СНГ создать финансовый рынок, который смог бы повысить общую конкурентоспособность стран, входящих в Содружество Независимых Государств. В свою очередь глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с инициативой введения единого визового режима для государств СНГ, пишет РБК.