В Штатах есть всего одна верфь, специализирующаяся на реконструкции и создании атомных авианосцев.

О способе уничтожить все авианосцы США единовременно рассказал зампрезидента РАРАН по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков. В «Военно-промышленном курьере» опубликована статья, в которой эксперт рассказывает о том, что в Штатах есть всего одна верфь, где занимаются реконструкцией и созданием атомных авианосцев. И находится она в Ньюпорт-Ньюсе штата Вирджиния. Здесь всего три стапеля, один из которых принимает корабли на ремонт, второй – на строительство. Позиция верфи ставит ее под удар и позволяет мгновенно ее уничтожить даже в обычном режиме крылатых ракет.