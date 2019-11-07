Счетная палата предупреждает о сокращении населения России

На первое сентября этого года количество россиян, постоянно проживающих в стране, составило 146,7 млн. человек.

Эксперты Счетной палаты РФ предупреждают о существенном риске не достичь цели по относительно устойчивому росту численности россиян, пишут «Известия», ссылаясь на доклад ведомства. В документе речь идет о том, что на первое сентября этого года количество россиян, постоянно проживающих на территории Российской Федерации, составило 146,7 млн. человек. Также, как выяснили аналитики ведомства, население страны с начала года сократилось на 52,5 тысячи человек. Миграционному приросту удалось компенсировать только на 76%. В финальной части доклада ведомства говорится, что подобная статистика приводит к рискам в плане реализации национальной идеи о повышении численности россиян.