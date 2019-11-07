Россия даст ответ на возможный выход США из Договора по открытому небу

«Естественно. У нас все готово. Узнаете», - заявил дипломат, отвечая на соответствующий вопрос.

Россия знает, как ответит на возможный выход США из Договора по открытому небу. Об этом в беседе с РИА Новости проинформировал директор ДНКВ МИД РФ Владимир Ермаков. Сообщение было сделано на фоне недавних новостей о планах главы США Дональда Трампа подписать документ о планах Вашингтона покинуть соглашение.

«Естественно. У нас все готово. Узнаете», - заявил дипломат, отвечая на соответствующий вопрос.

По словам Ермакова, все решения, принимаемые американцами относительно договоренностей, бьют по международной безопасности. И этим, как убежден директор ДНКВ, они занимаются с конца 90-х годов, причем, целенаправленно. Поэтому планы Вашингтона покинуть Договор не стали сюрпризом.