Российский паром сел на мель неподалеку от Стокгольма

На судне находится порядка тысячи человек. В результате инцидента ни один человек не пострадал.

Неподалеку от берегов Стокгольма на мель сел российский паром «Принцесса Анастасия» (собственность оператора Moby SPL). Как передает РИА Новости, ссылаясь на сообщение береговой охраны Швеции, на нем находится порядка тысячи человек. Уточняется, что в результате инцидента ни один человек не пострадал. Об экстренной помощи также не сообщается.

Как позднее стало известно, судно шло в направлении Хельсинки, после чего должно было держать путь в сторону Санкт-Петербурга. Через некоторое время на пароме произошло отключение электричества. После чего его стали буксировать в порт Стокгольма Фрихамнен.