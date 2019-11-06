В Германии нашли способ обезопасить "Северный поток - 2" от директивы ЕС

"Северный поток - 2" может быть выведен из-под ограничений директивы ЕС, по нормам которой оператором и поставщиком газа в ЕС из третьих стран не может являться одна и та же компания.

Согласно информации, опубликованной в журнале Bild, Германия нашла способ обезопасить российский газопровод "Северный поток - 2" от ограничений, вводимых газовой директивой ЕС. Так, в директиве сказано, что операторы газопровода и поставщики газа, который поступает в страны Евросоюза из третьих стран, не должны принадлежать одной компании.

Тем не менее, в Германии разработали проект закона, в котором ни слова не сказало об этом ограничении, так как ранее Германии удалось добиться существенного смягчения вышеназванного положения директивы. Согласно изменениям, внесенным Германией, российский газовый проект "Северный поток - 2" может быть выведен из под действия положения директивы. Причем решение о предоставлении исключительных прав для газопровода будет принимать та страна, в которой планируется его эксплуатация. При этом до принятия решения должны быть проведены консультации с Европейской комиссией.

Также, издание сообщает, что, скорее всего, решение о возможности работы "Северного потока - 2" будет принято Германией 7 ноября, пишет ТАСС.