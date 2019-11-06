Сбербанк был оштрафован за неподключение к системе быстрых платежей

Сумму штрафа Эльвира Набиуллина называть не стала

Председатель Центрального Банка России Эльвира Набиуллина, во время выступления в Совете Федерации, сообщила, что Сбербанку был выписан штраф, так как он до 1 октября 2019 года не подключился к системе быстрых платежей. Отмечается, что из 11 системно значимых банковских организаций Сбербанк оказался единственным, кто не выполнил соответствующие требования. Размер штрафа не уточняется.

Ранее президент Сбербанка Герман Греф заявил, что кредитная организация не успеет подключиться к системе быстрых платежей к установленному сроку, добавив, что ЦБ не должен был назначать без соответствующего обсуждения, пишет «Ведомости».