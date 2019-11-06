Уголовное дело о госизмене и хищении средств возбуждено против Кличко

Виталий Кличко стал фигурантом уголовного дела, его обвиняют в государственной измене и хищении средств в особо крупных размерах

Агентство "Украинские новости" сообщило, что национальное антикоррупционное украинское бюро открыло уголовное дело в отношении мэра Киева Виталия Кличко. Уточняется, что его подозревают в возможной государственной измене и хищениях средств в крупных размерах при реконструкции Шулявского моста. Уточняется, что против его двух заместителей также были возбуждены уголовные дела.

Ранее киевские власти обвинили Кличко в злоупотреблении своим положением. Помимо этого его подозревают в незаконной помощи некоторым лицам, которым удалось обогатиться за счет казны, а также в махинациях с киевской землей, в незаконной застройке и реконструкции нежилых помещений в Киеве, пишет РИА Новости.