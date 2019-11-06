Кипр аннулирует «золотые паспорта», выданные за инвестиции в экономику страны

Власти Кипра лишат гражданства 26 человек, включая девять россиян

Кипрское правительство аннулирует «золотые паспорта», которые ранее были выданы 26 людям за инвестирование в экономику страны. Отмечается, что среди них было девять российских граждан. Об этом сообщил министр внутренних дел Кипра Константинос Петридис.

В начале августа прошлого года еврокомиссар по вопросам юстиции, прав потребителей и гендерного равенства Вера Юрова выступила с предложением о необходимости проведения более тщательной проверки при предоставлении иностранного гражданства, в том числе и при выдачи «золотых паспортов», пишет RT.