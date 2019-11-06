Зеленский шокирован проблемами на заводах в Харькове

Владимир Зеленский поручил правительству разобраться в сложившейся ситуации

В ходе совещания в Харькове президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он находится в шоке от всего происходящего на харьковских заводах, входящих в состав госконцерна "Укроборонпром". Он добавил, что директор завода имени Малышева ему рассказал о том, что за последние десять лет предприятие выпустило всего лишь один танк для Вооруженных сил Украины, а во времена Советского Союза здесь выпускалось до 900 танков ежегодно. Также Зеленскому доложили о задолженности предприятия и задержки заработной платы его сотрудникам на сумму около $430 млн.

Украинский президент отметил, что работники завода работают в помещении, где зимой столбик термометра приближается к отметке ноль градусов, им задерживают заработные платы в течение четырех лет. Зеленский рассказал, что в данном случае к людям относятся как к "скоту", подчеркнув, что с таким отношением к жителям страны нельзя требовать от народа уважения к власти и к Украине. Он поручил правительству в ближайшее время разобраться в сложившейся ситуации, а также найти пути решения этих проблем, пишет РИА Новости.