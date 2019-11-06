Рядовой Шамсутдинов рассказал, почему открыл огонь по сослуживцам

Рамиль Шамсутдинов объяснил убийство восьми сослуживцев угрозой изнасилования

По информации Telegram-канала Baza, рядовой Рамиль Шамсутдинов заявил, что решился открыть огонь по своим сослуживцам из-за угрозы изнасилования. Он сообщил, что в это должно было случиться в день трагедии. Рядовой сказал, что ему некуда было деваться, так как жаловаться нет смысла, ведь офицеры участвовали в его избиении, а также убежать не получилось бы, ведь все закрыто. Шамсутдинов добавил, что он сожалеет только о том, что случайно зацепил двух солдат, которые не имели никакого отношения к издевательствам и угрозам в отношение него, пишет РБК.