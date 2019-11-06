Москва не будет сотрудничать с Вашингтоном по вопросу сирийской нефти

Сергей Вершинин заявил, что Россия не будет взаимодействовать с США по вопросу сирийской нефти

Комментируя расширение американской военной миссии в нефтяных районах Сирии заместитель главы Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Вершинин заявил, что Москва не собирается сотрудничать и взаимодействовать с Вашингтоном по вопросу сирийского топлива.

Международное агентство Associated Press сообщило, что подобные действия Соединенных Штатов Америки вызывает ряд сложностей: могут ли американские военные нанести удары по российским, сирийским или другим силам в случае угрозы в отношении нефтяных месторождений Сирии. Отмечается, что территория, которая будет находиться под защитой Вашингтона, простирается от Дейр-эз-Зора до Эль-Хасаки и находится под контролем сирийских курдов, пишет "Известия".