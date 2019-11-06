Боевики, атаковавшие погранзаставу в Таджикистане оказались членами ИГ

Стало известно, что боевики пришли со стороны Афганистана

В пресс-службе управления пограничных войск Госкомитета национальной безопасности Таджикистана сообщили, что атаковавшие погранзаставу в Таджикистане оказались боевиками террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России). Отмечается, что они прибыли со стороны Афганистана. Известно, что в страну им удалось проникнуть еще 3 ноября, они готовили теракты.

В ночь на среду 20 вооруженных людей в масках атаковали подразделение No 4 "Ишкобод" отряда "Султанабад", которая располагается в 60 километрах к западу от Душанбе. В результате перестрелки погибли 2 человека: солдат-пограничник и милиционер. Также отмечается, что 15 вооруженных преступников удалось ликвидировать, пятеро задержаны. Сейчас на месте происшествия работают оперативники и следователи, ситуация изучается, пишет РИА Новости.