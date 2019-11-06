Отец рядового Шамсутдинова встретился с ним в СИЗО

Салим Шамсутдинов сообщил, что его сын расстрелял своих сослуживцев из-за дедовщины и регулярных издевательств над ним

Отец солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, расстрелявшего своих сослуживцев в Забайкальском крае, встретился со своим сыном в следственном изоляторе. Салим Шамсутдинов рассказал газете РБК, что Рамиля довели до такого состояния неуставные отношения между сослуживцами, а также постоянные и длительные издевательства над ним. Кроме того мужчина надеется, что сыну не дадут пожизненное и его посадят не более чем на 15 лет, потому что тогда он выйдет на свободу молодым.

25 октября в Забайкальском крае произошла стрельба в воинской части. В результате погибли восемь человек, еще двое были ранены. Военный суд Читы арестовал рядового на два месяца, против него возбудили уголовное дело об убийстве двух и более лиц.