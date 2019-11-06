Жителей Москвы ждет аномальное тепло

В ближайшую пятницу столбик термометра поднимется до плюс семи градусов.

Аномально теплая погода для осеннего периода придет в российскую столицу в конце этой недели – об этом в разговоре с РИА Новости проинформировала представитель московского метеорологического бюро Татьяна Позднякова. По информации специалиста, уже в эту пятницу температура воздуха достигнет отметки плюс семь градусов. При этом серьезных осадков не ожидается, даже при вероятной облачности. Метеоролог пояснила, что температура будет незначительно понижаться, но фон температуры будет сохраняться выше уровня климатической нормы на 3-4 градуса.