Атака на погранзаставу в Таджикистане: ликвидировано 15 боевиков

Двадцать человек в масках и с оружием напали на заставу №4 «Ишкобод» отряда Султанабад.

В ночь на среду на погранзаставу таджикско-узбекской границы вооруженная группа людей совершила нападение. Об этом в разговоре с РИА Новости проинформировал собеседник из управления погранвойск ГКНБ Таджикистана. Как уточнил представитель пресс-службы комитета, речь идет о двадцати боевиках: в масках и с оружием они напали на заставу №4 «Ишкобод» отряда Султанабад, которая расположена на расстоянии шестидесяти километров от Душанбе. Неизвестным удалось захватить пять автоматов. Однако во время операции пятнадцать боевиков были уничтожены. Еще пятеро задержаны.