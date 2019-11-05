Беспокоитесь о свинце в вашей воде? Вот что вы можете предпринять

Если у вас есть проблемы с питьевой водой, что вы можете сделать? Вот несколько ответов о загрязнении свинцом питьевой воды и возможных мерах по защите здоровья вас и вашей семьи.

Канадские ученые провели исследование загрязнения питьевой воды свинцом и дали рекомендации, как можно обезопасить себя от употребления воды содержащей этот токсичный для организма человека металл.

Как свинец попадает в нашу питьевую воду?

Свинец обычно не содержится в природных источниках воды. В большинстве случаев свинец просачивается в городское водоснабжение через стареющую инфраструктуру. Свинцовые трубы, старые колодцы, сантехнические детали, даже фитинги, паяльники, краны и клапаны могут все выщелачиваться в питьевую воду. Кислотность или щелочность воды, температура, типы и количество минералов в ней, а также то, как долго она находится в трубах, - все это возможные факторы, которые могут влиять на количество содержащегося в ней свинца.

Каковы последствия для здоровья употребления питьевой воды, загрязненной свинцом?

По данным Центров США по контролю и профилактике заболеваний, свинец поглощается и сохраняется в наших костях, крови и тканях и является «источником постоянного внутреннего воздействия».

Свинец является нейротоксином, и воздействие металла из питьевой воды может привести к высокому кровяному давлению, болезням сердца и почек у взрослых, а также неврологическим и поведенческим проблемам и снижению интеллекта у детей.

«Это определенно влияет на детей больше. Дети поглощают свинец с большей скоростью, чем взрослые», - сказал один из студентов-журналистов из Университета Райерсона, который участвовал в годичном исследовании. «До недавнего времени люди не думали, что небольшое количество свинца влияет на людей - например, число 5 частей на миллиард. Но теперь они видят, что это дает вам такие вещи, как болезни сердца, это влияет на беременность и плод».

Причем для детей младшего возраста не установлено безопасного уровня содержания свинца и все источники воздействия свинца на детей должны контролироваться или устраняться». Свинец также может передаваться через грудное молоко.

Тем не менее, принятие душа и купания считается безопасным даже тогда, когда количество свинца превышает нормы, так как человеческая кожа не впитывает свинец, содержащийся в воде.

Что можно сделать для очистки воды от свинца?

Самый эффективный, но также и самый дорогой и нереальный способ - это заменить свинцовые водопроводные трубы внутри вашего дома.

Другой вариант - «промыть» воду: включите смесители на срок до пяти минут, прежде чем использовать их утром или, например, когда вы вернетесь домой с работы. Промывка унитаза, принятие душа или стирка белья - это другие способы очистить трубы от воды, которая оставалась в течение нескольких часов.

Существуют фильтры для воды на основе углерода и системы очистки воды (дистилляция и обратный осмос), которые вы можете использовать или устанавливать. Они могут помочь значительно снизить содержание свинца в вашей воде. Убедитесь, что они соответствуют стандартам, гарантируя, что продукт сертифицирован. Фильтры должны быть установлены правильно и регулярно обслуживаться , чтобы быть эффективными . Установка их на кран, наиболее часто используемый для питья, рекомендуется для максимальной эффективности.

В отличие от бактериального загрязнения, кипячение воды не поможет снизить содержание свинца, а на самом деле увеличит его количество, так как оно концентрирует свинец.

Также следует избегать использование горячей водопроводной воды для потребления, так как более высокая температура выделяет больше свинца и других металлов из ваших труб. Используйте холодную водопроводную воду для питья, приготовления пищи, приготовления детской смеси и т. д., пишет CTVNews.