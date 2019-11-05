Водительское удостоверение Брежнева выставят на торги в Москве
В столице состоится аукцион, одним из лотов которого станет водительское удостоверение Леонида Ильича Брежнева, которое было выдано генсеку КПСС в 1976 г.
Фото: Аукционный дом «Литфонд»
Также с молотка уйдет и талон предупреждений, в котором должны были отмечать нарушения водителя.
Согласно информации, полученной с аукционного дома «Литфонд», стартовая цена лота полтора миллиона рублей.
Права были выданы Брежневу 10 декабря 1976 г – почти в день его 70-летия. Владелец удостоверения был допущен для управления всеми видами транспорта, пишет 360tv.ru.
Также известно, что торги назначены на 14 ноября.
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