Водительское удостоверение Брежнева выставят на торги в Москве

В столице состоится аукцион, одним из лотов которого станет водительское удостоверение Леонида Ильича Брежнева, которое было выдано генсеку КПСС в 1976 г.

Фото: Аукционный дом «Литфонд»

Также с молотка уйдет и талон предупреждений, в котором должны были отмечать нарушения водителя.

Согласно информации, полученной с аукционного дома «Литфонд», стартовая цена лота полтора миллиона рублей.

Права были выданы Брежневу 10 декабря 1976 г – почти в день его 70-летия. Владелец удостоверения был допущен для управления всеми видами транспорта, пишет 360tv.ru.

Также известно, что торги назначены на 14 ноября.