Какие факторы предсказывают успех?

Люди часто спрашивают: Что предсказывает успех? Часто ответ на вопрос звучит как упорство в достижении важных долгосрочных личных целей. Но новое исследование ученых показывает, что ответ может быть не таким простым.

Психолог из Пенсильванского университета Анджела Дакворт и ее коллеги из Университета Дьюка и Военной академии США провели долгосрочное исследование более 11 000 курсантов Вест-Пойнта. Исследовательская группа обнаружила, что как когнитивные, так и некогнитивные факторы могут предсказать долгосрочное достижение, при этом такие характеристики, как интеллект, выдержка и физические возможности, влияют на способность человека к успеху по-разному.

Дакворт начала изучать участников Вест-Пойнта в докторантуре в Пенне.

«Я искала контекст, в котором люди могли бы уйти слишком рано», - говорит Дакворт. «Есть такая вещь, как уход в нужное время. Но есть и такая вещь, как уход в плохой день, когда вы разочарованы и, возможно, не должны принимать такое большое решение».

Каждый курсант, который поступает в Вест-Пойнт после продолжительного двухлетнего процесса, должен пройти шестинедельное экзаменационное тестирование в течение летних занятий. В среднем три из каждых 100 курсантов выбывают во время этого обучения. То, что они отступили так быстро после столь трудного процесса приема, привлекло Дакворт к изучению этой группы.

В 2007 году она опубликовала статью об этом в журнале «Личность и социальная психология», в которой впервые показала, что выдержка является важным показателем успеха. За 12 лет, прошедших с тех пор, она продолжала сотрудничать с Вест-Пойнт, в конечном итоге собирая данные о 11 258 курсантах, которые были частью девяти отдельных классов, поступивших в военную академию в течение десятилетия.

Для каждого учащегося исследователи смотрели на показатель выдержки, измеряемый 12-балльной шкалой, созданной Дакворт. Вступительные экзамены, определяемые либо баллами SAT, либо ACT, а также результаты ряда тестов на пригодность, которые должен пройти каждый в Вест-Пойнт, включает в себя бег в одну милю, подтягивания и приседания. Вест-Пойнт также предоставил данные о том, закончили ли курсанты экзаменационное обучение и закончили ли они академию, а также показатели академической, военной и физической успеваемости. Затем Дакворт и ее коллеги провели мегаанализ, включающий все эти данные.

Дакворт и ее команда обнаружили, что разные личные качества предсказывают разные результаты. Например, во время экзаменационного обучения решающее значение имеет выдержка. Но в течение четырех лет совместного обучения в классе и физической подготовки когнитивные способности являются самым сильным фактором, определяющим академические оценки. Наконец, выдержка и физические способности играют большую роль, чем когнитивные способности, при определении того, кто закончит Вест-Пойнт через четыре года, а кто может уйти до этого.

«Эта работа показывает нам, что выдержка - не единственный фактор успеха», - говорит Дакворт. «Да, это очень важно, помогать людям держаться за вещи, когда им тяжело, но это не лучший предсказатель каждого аспекта успеха».

Каковы практические последствия, особенно для таких областей, как человеческие ресурсы или поступления в университеты? Работодатели и школы, как правило, подчеркивают когнитивные способности в процессе поиска, потому что объективные тесты, позволяют им легко сравнивать одного кандидата с другим. Но для некогнитивных признаков объективные тесты отсутствуют.

Эта линия исследований является следующим шагом для исследователей, чтобы изобрести новые подходы к оценке выдержки и других некогнитивных признаков.

Полученные данные добавляют некоторые данные к канону общих знаний о том, какие факторы предсказывают успех и подчеркивают другие атрибуты, которые являются ключевыми для долгосрочных достижений, пишет ScienceDaily.