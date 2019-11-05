В России был зафиксирован рекордный уровень продолжительности жизни

Продолжительность жизни в России увеличилась до 73,5 лет, достигнув своего исторического национального максимума

В докладе "О задачах субъектов России в сфере здравоохранения" руководителя Министерства здравоохранения России Вероники Скворцовой сказано, что за девять месяцев 2019 года средняя продолжительность жизни российских граждан составила 73,5 лет. Таким образом, в этом году этот показатель достиг исторического максимума. Также стало известно, что в 2019 году в России удалось спасти 31 тысяч россиян, что в среднем повысило рост продолжительности жизни на 0,6 года, пишет РИА Новости.