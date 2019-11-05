Россия и Китай согласовали поставки газа по «Силе Сибири»

Дмитрий Песков заявил, что точная дата начала экспорта российского газа в Китай пока не назначена

Источник, знакомый с ситуацией, утверждает, что 2 декабря состоится официальная церемония начала поставок российского голубого топлива в Китай по газопроводу «Сила Сибири». Подчеркивается, что первоначально этот процесс должен был начаться 20 декабря, однако позднее график, по согласованию обеих сторон, был сдвинут на 2 декабря.

Отмечается, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что точная дата запуска газопровода пока не назначена.

Напомним, что в 2014 году Москва и Пекин заключили соглашение на поставку российского газа в Китай по восточному маршруту на 30 лет. Первоначально планировалось, что через газопровод «Сила Сибири» будет ежегодно экспортироваться 38 млрд кубометров газа в Китай, однако с лета 2019 года стороны начали вести переговоры об увеличении поставок голубого топлива еще на 6 млрд кубометров в год, пишет «Коммерсантъ».